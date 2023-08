La Fiorentina ha stilato i numeri di maglia della prossima stagione. A far scalpore, il numero 10 che non sarà più sulla schiena di Gaetano Castrovilli (ora sarà di Nico Gonzalez), complice, forse, anche ciò che è avvenuto nelle scorse settimane col trasferimento saltato al Bournemouth e il nuovo problema al ginocchio. Ecco cosa ha scritto il centrocampista viola sui social: "Cari tifosi viola, è con un misto di tristezza e gratitudine che annuncio la mia decisione di lasciare la maglia numero 10. Indossarla è stato un onore assoluto, ma ho deciso di intraprendere una nuova sfida con un nuovo numero. Il calcio è fatto di cambiamenti e di nuove opportunità. Sarà emozionante poter ricominciare con un nuovo numero sulla schiena e dimostrare che la mia dedizione e il mio impegno rimarranno gli stessi, indipendentemente dal numero che porterò. Grazie a tutti voi per l'affetto e il supporto che mi avete dimostrato fino ad oggi. #ForzaViola!".