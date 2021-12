Due anni fa quattro gol e un assist, l'anno scorso tre gol e due assist, quest'anno appena un passaggio vincente in 16 giornate: l'edizione fiorentina de La Repubblica accende i riflettori su Gaetano Castrovilli, fermo ai box per un sovraccarico patito prima della partita contro la Sampdoria e in dubbio per la gara di sabato contro la Salernitana. Le buone prestazioni di Duncan e Maleh e i tanti problemi fisici patiti stanno soffocando il talento intravisto in passato. La Fiorentina respinge seccamente le voci che lo vogliono coinvolto in ragionamenti di mercato, forte di un contratto fino al 2024 e vogliosa di recuperare uno dei suoi migliori talenti. "​Noi siamo qua per dargli una mano e recuperarlo fisicamente ma deve cominciare a incidere": parola di Italiano, che lo aspetta ma intanto affida la mediana a giocatori al momento più in forma.