A pochi minuti da Fiorentina-Atalanta, il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ha parlato così a Sky: "L'Atalanta cerca la rivincita contro di noi, dobbiamo stare attenti per portarci a casa il risultato positivo. Qualificazione in Europa? E' un sogno che vogliamo realizzare, ma non dobbiamo pensare alla classifica".