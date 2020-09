un giocatore dal talento cristallino e con la testa giusta per imporsi da subito in Serie A e meritare la chiamata di Mancini per la Nazionale. Il ragazzo, che ha stupito tutti, è entrato subito nell’occhio del ciclone, con moltissime squadre che sarebbero pronte a fare carte false per strapparlo ai viola, e che anche nella sessione di mercato appena cominciata proveranno a bussare alla porta di Pradè.lo vede come il profilo giusto su cui costruire la squadra del futuro e sicuramente non ha intenzione di privarsene.Sono tante le squadre che hanno mostrato interesse,. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, però,Pradè e Barone hanno già pronto il nuovo contratto per Castrovilli, dopo che un primo adeguamento era stato fatto a novembre, per portare il suo ingaggio sopra il milione e mezzo e renderlo ancora più protagonista del nuovo progetto viola, dandogli anche la tanto richiesta maglia numero 10 dopo l’investitura da parte di Giancarlo Antognoni.La differenza con altri giovani esplosi in viola che poi hanno lasciato il nido è sostanziale,. In un anno, grazie alla società di Commisso, è passato da essere un giocatore di Serie B a giocarsi il posto per l’Europeo, e la gratitudine del ragazzo verso la Fiorentina è molta. A tutto questo, inoltre, è giusto sommare la stima e l’affetto che Beppe Iachini nutre per Castrovilli, che lo ritiene indispensabile per il suo 3-5-2.