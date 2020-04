Gaetano Castrovilli è senza dubbio uno dei giocatori più interessanti della Serie A, e quest'anno si è messo prepotentemente in luce con la maglia viola, tanto da attirare le attenzioni di tutti i top club d'Italia e d'Europa. Come racconta il Corriere dello Sport, tra un sombrero e l'altro, il numero 8 viola è il giocatore italiano che ha completato più dribbling in Serie A, ben 76, e secondo solo a Boga del Sassuolo. Il ragazzo è già stato blindato dalla dirigenza gigliata, che vuole costruire anche intorno a lui la nuova squadra, puntando a non svendere i propri talenti, sopratutto se come Gaetano sono molto legati alla maglia viola. Mancini gli ha già messo gli occhi addosso per l'Europeo della prossima estate, e lui non vede l'ora di tornare in campo per trascinare la Fiorentina e scrivere ancora il suo futuro, naturalmente a tinte viola.