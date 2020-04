Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai social della società viola:



SITUAZIONE - "Sto bene, non vedo l’ora di iniziare. Mi sveglio verso le 7.30-8, porto il cane fuori, torno a casa, dormo un altro po’, aiuto la mia ragazza a preparare il pranzo, dopo ci guardiamo una serie tv, ci alleniamo insieme e poi portiamo nuovamente fuori il cane, ceniamo, guardiamo un film e poi a letto".

FIORENTINA - "Il calcio mi manca tantissimo, così come i miei compagni, lo staff, gli addetti ai lavori e i tifosi della Fiorentina. Ai tifosi, come canzoni, consiglio le canzoni neo melodiche. Per la cucina dico di preparare tanti dolci e, per quanto riguarda i film, io guardo Netflix. La casa di carta ed Elite sono molto interessanti".

RICORDI - "La mia vita è sempre stata il calcio. Quando finivo di danzare, andavo a giocare con i miei amici per strada. Il difensore che più mi ha messo in difficoltà è stato Bonucci, spero di incontrarlo presto in campo. Un centrocampista del passato con cui avrei voluto giocare è Ronaldinho perché è uno dei miei idoli".

MOMENTI INDIMENTICABILI - "L’esordio con la Fiorentina in Serie A e quello con la nazionale maggiore. Sono momenti che ricorderò per sempre".

TOP 11 ITALIANA - "Buffon, Cannavaro, Maldini, Nesta, Pirlo, De Rossi, Totti, Del Piero, Baggio, Riva, Cassano"