Fiorentina, Castrovilli saluta a giugno

Se per Giacomo Bonaventura e Christian Kouame la Fiorentina sta pensando a un rinnovo (i loro contratti scadono nel 2025), per Gaetano Castrovilli, in ripresa dall'infortunio, si prospetta l'addio. Dopo il 'no' al prolungamento l'anno scorso e il successivo caso dalle mancata cessione al Bournemouth, la Fiorentina dovrebbe metterlo fuori rosa subito dopo il mercato di gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.