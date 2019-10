In estate poteva andare in prestito ma con il lavoro e con la personalità ha convinto Vincenzo Montella. Gaetano Castrovilli è l'uomo in più di questa Fiorentina che fa sognare i tifosi. Un centrocampista che sa fare tutto: ricama assist per i compagni, fa gol ed è sempre pronto a dare una mano in copertura. Un mix di dinamismo ed eleganza che ha stupito tutti: Roma, Napoli e Juventus lo stanno osservando con grande attenzione. ​Poche settimane fa ha firmato il rinnovo del contratto, a breve arriverà anche la chiamata in Nazionale di Mancini, un momento davvero magico per il 'Castro'.