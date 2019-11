Gaetano Castrovilli, giovane stella della Fiorentina, è stato premiato nel corso della 43esima giornata olimpica del Coni, ed ha parlato ai media presenti prima della cerimonia:



“Ringrazio mister e società, che hanno creduto in me, condivido questo premio con i miei compagni. Nazionale? Io sono felicissimo per il mio debutto, vengo ripagato di tutti i sacrifici che ho fatto. Voglio e devo continuare così, con umiltà e spirito di sacrificio. Ancora neanche io ho realizzato quanto è stato bello il mio debutto, ma voglio mettere in difficoltà il ct e provare ad andare all’Europeo. Sconfitta? Siamo una squadra forte, arrivano i periodi negativi, dobbiamo essere bravi a superarli ed essere più forti di prima. Verona? Sapevamo che era un avversario tosto, ci sono state delle difficoltà. Ci ha messo in difficoltà, ma dovevamo crederci di più. Accantoniamo questa partita e pensiamo alla prossima, vogliamo vincere la prossima gara. Derby con il Lecce? Per me è un derby, basti pensare la rivalità che c’è tra Bari e Lecce. Sogno? Penso al presente, sto pensando alla partita contro il Lecce, poi quello che verrà lo accetterò. Tifosi? Li ringraziamo sempre, perché sono con noi. Adesso tocca a noi riprendere la loro fiducia, sabato li aspettiamo per ripartire tutti insieme."