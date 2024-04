Fiorentina, Castrovilli: 'Sono stati due anni difficili ma sono torntato. Quest'agonia è finita'

42 minuti fa



Gaetano Castrovilli, fantasista della Fiorentina, è tornato finalmente dal lunghissimo infortunio che l'aveva bloccato nel corso della stagione e che ha visto anche far saltare il suo trasferimento in Premier League. Così a Dazn ha commentato il suo ritorno fra i convocati.



"Come avete detto sono stati due anni molto difficili, se sono tornato e mi sento molto bene è grazie ai compagni, alla società, mia moglie e mio figlio. Quest'agonia è finita, non vedo l'ora di danzare in campo".