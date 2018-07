Gaetano Castrovilli, trequartista di proprietà della Fiorentina, torna alla Cremonese. Tutto fatto, con il giocatore che va dai grigiorossi, con cui ha giocato l'ultima stagione, in prestito secco. Come appreso da calciomercato.com, la Fiorentina ha rifiutato una proposta dell'Empoli, che voleva il classe '97 in prestito con obbligo di riscatto.