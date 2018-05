Stagione in prestito alla Cremonese, condita da ventisei presenze, una rete e quattro assist, più le due sfide in Tim Cup: Gaetano Castrovilli, arrivano nel gennaio del 2017 alla Fiorentina, potrebbe rientrare in pianta stabile in maglia viola in estate. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in passato lo hanno seguito le grandi e adesso è il momento per il grande salto. Vedremo se con la formazione di Pioli.