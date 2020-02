lenamento di ieri ha portato una buona notizia a Iachini. Castrovilli ha lavorato con i compagni, proseguirà le sedute e sabato contro l’Atalanta dovrebbe tornare tra i convocati. Presto per capire se sarà titolare oppure no. Nei prossimi giorni è previsto l’inserimento in gruppo di Duncan, arrivato infortunato ad una coscia. Quanto a Ribery, fra due giorni o al massimo lunedì tornerà in Germania per far rimuovere le viti dopo la stabilizzazione della sindesmosi tibio-peronale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.