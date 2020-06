Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato a Il Brivido Sportivo: "Il presidente Commisso ha messo in piedi una squadra competitiva e sta facendo di tutto per costruire un nuovo stadio, la campagna acquisti invernale testimonia la sua serietà e la sue ambizioni. So quanto soffre quando le cose non vanno bene, per questo vorremmo regalargli prima possibile delle soddisfazioni. Magari qualcuna che possa essere messa in bacheca. La 10 viola a me? Sta a me dimostrare di meritarla".