Fiorentina, Cataldi: "La vittoria col Lecce ha ridato entusiasmo. Momento delicato? Lo affrontiamo così"

Il centrocampista della Fiorentina Danilo Cataldi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference contro il Panathinaikos: "Il successo di venerdì ci dà più entusiasmo, sicuramente le ultime partite non erano state buone, anche in termini di risultati. Domani sarà una partita diversa, si gioca in Europa dove nessuno ti regala niente. La affrontiamo in maniera importante perché vogliamo arrivare in fondo alla competizione"."Non ce n'è uno in cui mi trovo meglio o peggio. A centrocampo siamo tutti ragazzi abbastanza esperti e pronti a cambiare da una partita e l'altra e anche a gara in corso. Ci adattiamo in base alla situazione, speriamo adesso di aver trovato tutti il modo migliore di affrontare le partite".

- "Si affronta in maniera positiva, sono abituato a mettere da parte sia le cose negative che positive. Si può vincere o perdere, ma già il giorno dopo c'è già un'altra patita, vedo sempre un'opportunità in quella che deve arrivare. La vittoria di venerdì è stata importante, domani ce n'è un'altra che lo è altrettanto. Siamo venuti qua per cercare di vincere la partita e conquistare il passaggio del turno, come ha detto il mister"."Non c'è una gerarchia, in base a come ci sentiamo si decide chi la calcia. Siamo in diversi bravi a calciarle: io, Rolly (Mandragora ndr) e Gudmundsson. Chi se la sente ed è più convinto di buttarla dentro la batterà".