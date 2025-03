Fiorentina, Cataldi: "Voglio la Champions. Futuro? Sto bene qui"

Getty Images

E' arrivato in punta di piedi alla Fiorentina ma si è immediatamente ritagliato uno spazio importantissimo nello scacchiere di Raffaele Palladino. Oggiè il faro di centrocampo della Fiorentina ma resta ancora da capire quale possa essere il suo futuro, dato che il classe '94 è soltanto in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio. Di questo e altri temi ha parlato in un'intervista rilasciata al QS: "Futuro? Sto bene qui, sono stato accolto benissimo. Sono un ragazzo alla mano, mi piace stare bene con le persone che compongono il gruppo squadra e non posso chiedere di meglio per me e la mia famiglia. Obiettivo stagionale? Si lavora per vincere e sollevare un trofeo sarebbe una 'rivincita' per tutti, soprattutto per il recente passato, facendoti entrare nella storia viola. Ma vorrei andare in Champions anche per una questione di continuità. lo l'ho fatta, ti dà tanto spessore internazionale e ti porta a un gradino più alto."

- " Il mister è una persona importante. L'ho avuto come compagno e ci siamo sempre tenuti in contatto. Ora come allenatore ho un rapporto franco e diretto. Mi conforta averlo come tecnico anche per un proficuo scambio di opinioni. Delle big, da battere, manca solo l'Atalanta... Si, ma bisogna non sbagliare anche con tutte le altre. Non è una questione, con loro, di 'fare la partita'. E' un aspetto mentale, non accettiamo di subire gol con quelle che stanno sotto di noi. E' un aspetto che ci blocca, come se staccassimo la spina. Subire ci può stare, ma dobbiamo sempre e comunque reagire"