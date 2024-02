Fiorentina, c'è distanza per il rinnovo di Martinez Quarta. Ci pensa la Juve

Potrebbero esserci alcuni movimenti nel corso della prossima finestra di mercato in casa Fiorentina e non solamente in entrata. E in questo senso è da monitorare la situazione relativa a Lucas Martinez Quarta, difensore classe '96 in forza ai viola. Secondo quanto riferiscono stamani i colleghi di Tuttosport, quello dell'Argentino è un profilo monitorato anche in chiave mercato da parte della Juventus.



OSSERVATO SPECIALE - Stando a quantoto si legge sul quotidiano, il chino ha un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2025 e il club ha provato ad intavolare alcuni discorsi per un possibile rinnovo. Dialoghi che però non sono mai decollato in maniera concreta e proprio per questo potrebbe profilarsi all'orizzonte la possibilità che la società di Bagno a Ripoli lo ceda nel corso della prossima estate per evitare uno svincolo a parametro zero. Per di più, i buoni rapporti fra le due società potrebbero favorire una possibile operazione proprio per Martinez Quarta.