La Fiorentina è sempre alla ricerca di un laterale destro per dare il cambio a Kayode. Non serve certamente un grande nome perché a primavera sarà disponibile di nuovo Dodò, ma un usato sicuro sì. Queste caratteristiche sembrano rispondere perfettamente al nome di Davide Faraoni (classe 1991). Il Verona è disposto a cederlo in prestito gratuito con qualche formula per il riscatto, anche obbligatorio. L'Hellas è in difficoltà economiche e societarie: ha necessità di ridurre gli ingaggi e l'interesse della Fiorentina per Faraoni (11 presenze per 606' finora) è certo. Lo riporta Violanews.