Fiorentina, c'è il Cholo su Nico Gonzalez. Sul tavolo una ricca offerta dell'Atletico Madrid

44 minuti fa



Saranno in diversi i giocatori della Fiorentina che saluteranno Firenze nel corso della prossima sessione di mercato. Fra questi, potrebbe arrivare anche qualche addio eccellente. E in questo senso è certamente da monitorare la situazione attorno a Nico Gonzalez. Secondo la Nazione ci sono dei nuovi sviluppi a proposito dell'argentino.



INTERESSE - L'ex Stoccarda è il pezzo più pregiato della rosa della Fiorentina e non è un mistero che piaccia parecchio anche a diversi club esteri. La Fiorentina aveva infatti rifiutato un importante offerta del Brentford l'estate scorsa da circa 40 milioni e a breve le big d'Europa potrebbero bussare alle porte del Viola Park. Sul ragazzo, si legge, ha infatti messo gli occhi l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che ha fatto capire alla società gigliata di essere pronto a mettere sul tavolo un'offerta davvero importante per Nico Gonzalez. Sebbene per ora si parli solamente di sondaggi.