Fiorentina, c'è Sarri per il post Italiano? A Firenze troverebbe la porta spalancata

Si sono guardati, corteggiati, e forse anche parlati, ma quello fra la Firoentina e Maurizio Sarri è un rapporto che non si è mai consumato, nonostante la provenienza geografica dell'attuale tecnico della Lazio. Una situazione che però potrebbe drasticamente cambiare nel corso della prossima estate.



MOMENTO GIUSTO? - Il ciclo di Sarri alla Lazio, come spiega con dovizia di particolari Il Messaggero potrebbe essere terminato e a fine stagione farà il punto con il patron Claudio Lotito per capire se ci sono margini per continuare insieme. Anche se al momento l'allenatore di Figline sembra poco propenso a restare. Ecco che in questo senso potrebbe inserirsi la Fiorentina.



SCAMBIO - Secondo il quotidiano, qualora Sarri dovesse lasciare la Capitale troverebbe il portone spalancato in caso di chiamata di Napoli o, appunto, Fiorentina. Lo stesso allenatore viola, Vincenzo Italiano, potrebbe fare il percorso inverso accasandosi ai biancocelesti. La tratta sull'autostrada del sole inizia a scaldarsi.