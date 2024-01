Fiorentina, c'è un nome nuovo per la fascia: è un craque uruguaiano, tutte le cifre

La Fiorentina continua la ricerca di un'ala per rinforzare l'attacco: a Italiano serve un giocatore veloce e fantasioso che possa partire dalla sinistra per poi accentrarsi col piede preferito, il destro. Continua il casting viola che, dopo il nome di Ruben Vargas, ala svizzera classe 1998 dell'Augsburg, si sta concentrando su un nuovo profilo. Secondo Sky Sport infatti ci sono stati contatti con l'America - club messicano - per Brian Rodríguez, uruguaiano capace di mettere insieme 4 gol e 1 assist in 14 presenze nella Liga di Apertura.