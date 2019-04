Il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha commentato attraverso i propri profili social la partita contro la Juventus, proiettandosi già all’impegno di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Rabbia e rammarico per questa sconfitta e per non aver concretizzato quanto di buono fatto. Con questo spirito di squadra e ancora più determinazione prepariamo ‘La Partita’ di giovedì. Tutti uniti”.