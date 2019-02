Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, parla a Rai Uno della società viola: "Penso che a Firenze mi vogliano bene. Io adesso vivo la situazione sicuramente con più tranquillità. Anche se in passato ci sono stati degli striscioni adesso sento che le cose intorno a me sono cambiate e c'è un clima più sereno. Dopo la malattia vedo le cose in modo diverso e sento di poter tornare anche a Firenze".