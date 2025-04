Getty Images

Fiorentina-Celje 2-2: il tabellino

56 minuti fa



Fiorentina-Celje 2-2 (primo tempo 1-0)



Goal: 37' Mandragora (F), 54' Matko (C), 66' Nemanic (C), 67' Kean (F)



Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora (90' Adli), Cataldi, Fagioli (80' Richardson), Parisi (80' Gosens); Gudmundsson (90' Beltran), Kean. All. Palladino



Celje (4-2-3-1): Ricardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko (90' Edmilson). All. Riera.



Arbitro: Pinheiro (POR)



Ammoniti: Folorunsho (F), Mandragora (F)



Espulsi: