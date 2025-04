Fiorentina-Celje: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il pareggio scialbo contro il Parma ha abbassato un po' l'umore in casa Fiorentina che adesso vede la corsa europea in campionato complicarsi un tantino. Proprio per questo i viola non possono permettersi passi falsi in Conference League e puntano le semifinali del torneo. Prima, però, ci sarà da superare gli sloveni del Celje che sfideranno la Viola giovedì 17 aprile alle 18:45 al Franchi di Firenze. Si riparte dal 2 a 1 in favore della Fiorentina maturato in terra slovena.Partita: Fiorentina-CeljeData: giovedì 17 aprile 2025

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Fiorentina-Celje in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Orario: 18:45Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (253)Streaming: SkyGo, NOWDe Gea; Comuzzo, Pongracic, Mandragora, Ranieri; Richardson, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran; Kean. All. PalladinoRicardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera.

- Emergenza totale per Palladino e la Fiorentina che devono rinunciare contemporaneamente a Gosens e Parisi (infortunati) e Moreno, Dodò e Zaniolo (squalificati). Probabile un cambio modulo col ritorno alla difesa a quattro e scelte quasi obbligate in tutti i reparti.Fiorentina-Celje sarà visibile ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (253) dopo aver sottoscritto un abbonamento valido all'emittente satellitare.- La gara sarà visibile anche sulle applicazioni, scaricabili su tutti i principali store, SkyGo e Now con un abbonamento attivo.