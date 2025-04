Fiorentina-Celje, Palladino: "Non ho mancato di rispetto". Riera: "Dice che parlo troppo, vorrei vederlo con la mia squadretta"

Getty Images

, pareggiata 2-2 con conseguente qualificazione dei viola che avevano vinto 2-1 l'andata in Slovenia.L'allenatore spagnolo del Celje, Albert Riera ha spiegato in conferenza stampa: "Cos'è successo al triplice fischio finale? Noi siamo un club piccolo… Sono andato a dare la mano a Palladino e lui mi ha detto che parlavo troppo. E io cosa avrei dovuto dirgli: 'Che bravo che sei?'. Io sono soltanto andato a dargli la mano, noi valiamo 13 milioni di euro mentre la Fiorentina 300 milioni. Lui è più giovane di me e deve imparare tanto, per me non è stato un bel comportamento. Un giorno magari allenerò io una squadra che vale 300 milioni e affronterò lui che invece siederà su una panchina di una squadra che ne vale 13".

Dal canto suo, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino preferisce non andare avanti nella polemica: "Non mi interessano le parole di Riera, io credo che tra colleghi serva rispetto. Io a fine gara gli ho solo detto che serve rispetto. Io non ho mancato di rispetto a nessuno".