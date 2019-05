Mercoledì nessun incontro, ieri un confronto vero. Prima una lunga riunione nella sede viola, poi una cena in collina. Come riportato da FirenzeViola.it, il dg viola Pantaleo Corvino ed il presidente Mario Cognigni sono stati immortalati all'uscita di un noto ristorante. Sala riservata, televisione accesa sulla partita di Europa League e ancora tante domande sul perché di quella “prestazione indegna”. Da tempo è noto che Corvino e Cognigni abbiano un rapporto esclusivo, non va dimenticato come sia stato proprio Cognigni a convincere il Dg a tornare in Viola. Dopo questo confronto, ci sarà un nuovo colloquio con Diego Della Valle e poi verranno prese le prime vere decisioni. Intanto però sia Cognigni che Corvino restano stabili al loro posto, ma non è da escludere che già nelle prossime ore ci possano essere novità. La voce più gettonata nell’ambiente viola è che Corvino potrebbe essere pronto a dare le dimissioni.