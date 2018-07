La Fiorentina ci ha sperato, ma alla fine si è dovuta arrendere. Come riportato da ViolaNews.com, Marko Pjaca non vestirà la maglia viola. Il club gigliato, infatti, ha mollato la pista che porta al croato. Le risorse economiche a disposizione di Corvino sono ridotte e la Juventus non cambia idea sulla formula di cessione del classe 1995: vendita a titolo definivo o in prestito con obbligo di riscatto.



ALTRI MOVIMENTI - I viola continuano a cercare un esterno d’attacco da affiancare a Simeone e a Chiesa, prosegue ViolaNews.com. E’ questa la priorità di Corvino. I tifosi dovranno aspettare, ma alla fine un’ala offensiva arriverà.Discorso diverso per quanto riguarda il centrocampo. La Fiorentina non si muoverà in mediana visto il recente arrivo di Norgaard che dovrebbe alternarsi Veretout come regista davanti alla difesa. Alcuni giocatori lasceranno Firenze (Cristoforo, Sanchez), ma la squadra di Pioli, numericamente, è a posto in mezzo al campo.