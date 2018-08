Una trattativa tutt’altro che semplice ma, come Marko Pjaca, anche Kevin Mirallas sarà della Fiorentina dopo un lungo braccio di ferro tra Fiorentina ed Everton. Come scrive Il Corriere dello Sport, infatti, sono state limate le distanze per portare il belga a Firenze. La volontà del calciatore era quella di rimettersi in gioco tanto da accettare una sostanziale riduzione dell’ingaggio fino a 1,1 milioni di euro, ed è stata questo a fare la differenza verso l’esito positivo della trattativa. Gli inglesi chiedevano 10 milioni complessivi (2 di prestito e 8 per il riscatto), Corvino si era spinto a 6 (2 subito, 4 tra dodici mesi), ma ieri sera le parti si sono avvicinate nuovamente riavvicinate: si chiude con un prestito oneroso da un milione e 6-7 per il riscatto.