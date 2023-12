Appare piuttosto intricata la situazione che riguarda Mbala Nzola e la Nazionale dell'Angola. L'attaccante viola figura regolarmente nelle convocazioni in vista della Coppa d'Africa ma negli scorsi giorni è emersa un'indiscrezione che vorrebbe il giocatore pronto a dire di no alla Nazionale per rimanere a Firenze. Il calciatore non ha ancora ufficialmente preso una decisione ma, scrive il Corriere dello Sport, la Federazione angolana è particolarmente irritata dal suo mutismo. Possibile che la questione abbia degli sviluppi se Nzola decidesse di rifiutare la convocazione (il termine ultimo è il 30 dicembre) senza una valida motivazione.



SQUALIFICATO - La federazione gli comminerebbe uno stop definitivo alle convocazioni ma, soprattutto potrebbe aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti. In quel caso non è da escludere una possibile squalifica anche per quanto concerne il suo club d'appartenenza. Anche se, si legge, si tratterebbe di un iter piuttosto lungo e non avrebbe probabilmente ricadute sulla stagione in corso.