Chi se lo sarebbe mai aspettato? Eppure è successo Abdelhamid Sabiri ha lasciato la Fiorentina dopo soli 57 giorni di permanenza in maglia viola e zero presenze ufficiali. La causa di tutto, secondo Tuttosport, sarebbe il feeling mai sbocciato con Italiano e la permanenza in panchina contro il Genoa, che avrebbe destato il vero carattere del giocatore del marocchino. Il giocatore ha firmato con l'AL-Fayha. La formula del trasferimento può portare la Fiorentina ad incassare circa 3 milioni dall'eventuale riscatto. Lo riporta Tuttosport.