La Fiorentina ha messo le mani su Beltran, il suo prossimo bomber. A Sky ne ha parlato Santos Turza, suo scopritore e osservatore dell'Instituto Cordoba. “Come centravanti penso a Kempes e Ronaldo: 2 crack. Beltran è un 9 atipico, uno a cui piace svariare sul fronte offensivo, potente e rapido. Gioca bene anche lontano dall’area. Non so come il River possa sostituirlo. La Fiorentina prende il miglior 9 d’Argentina”.