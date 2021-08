Su La Nazione (Firenze) si fa il punto della situazione relativa a Sofyan Amrabat, oggetto del desiderio di Ivan Juric per il nuovo Torino. I granata però possono perfezionare l'operazione solo in prestito, dunque faranno appello sulla voglia della Fiorentina di far fruttare ancora l'investimento di gennaio 2020. Altrimenti, se l'intenzione dei gigliati fosse quella di fare cassa, allora sarebbe necessario trovare un acquirente diverso.