Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha risposto così a proposito del brasiliano Pedro che si è visto poco fin qui: "Pedro in nazionale ha giocato molto poco, mi sembra... Il discorso per lui è molto chiaro. Lo stiamo gestendo per farlo crescere di condizione e avvicinarlo all'intensità del calcio italiano, molto più alta del calcio brasiliano: io la vedo così, qui è un'altra cosa. Domani lo convoco probabilmente perché ho piacere che stia col gruppo ma lavora da solo, in un differenziato per trovare la condizione. Non è pronto ma lo aspettiamo perché pensiamo tutti che sia un giocatore forte".