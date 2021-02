Quando torna Franck Ribery? Il francese era fuori anche venerdì contro lo Spezia, out per i problemi muscolari che non gli danno tregua nelle ultime settimane (agli adduttori in particolare). Il francese proverà a rientrare alla prossima contro l’Udinese e c’è fiducia per averlo a disposizione per la trasferta in Friuli del 28 febbraio.