Sono ore di attesa per quanto riguarda il futuro di Giancarlo Antognoni. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, in settimana ci sarà un altro incontro che farà chiarezza su ciò che accadrà e tra i tifosi c’è l'attesa di capire se ci siano margini per ricucire lo strappo. Per il momento, la proprietà ha offerto all'Unico 10 un cambio di ruolo, spostandolo al settore giovanile e al vivaio. Una proposta che, insieme a un sostanzioso taglio dello stipendio, appare come irricevibile agli occhi di Antognoni.