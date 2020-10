La seconda avventura di Cristiano Biraghi con la Fiorentina, nonostante i risultati, è iniziata nel migliore dei modi. Rispedito a Firenze dall’Inter nello scambio con Dalbert si poteva pensare che il laterale azzurro potesse subire un contraccolpo psicologico e non adattarsi al meglio.



Al contrario, il giocatore si è imposto subito come titolare dell’11 di Iachini con grandi risultati. Tra i traguardi raggiunti c’è anche uno che segna un record europeo: Biraghi infatti è, per ora, il primo difensore ad aver fornito almeno un gol e un assist nelle ultime 5 stagioni, considerando i 5 massimi campionati europei.