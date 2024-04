Fiorentina, chi dopo Burdisso? Spunta il nome del papà di un giocatore viola

La Fiorentina è al lavoro per definire il futuro della propria squadra il prossimo anno. Ma alcuni cambiamenti avverranno anche a livello dirigenziale. Sembra ormai scontato, infatti, l'addio del DTa fine anno con la Roma pronta ad accoglierlo all'interno dell'organigramma. Decisione che sta portando il club viola a diverse riflessioni.Secondo quanto scrive stamattina La Nazione in edicola, I nomi che sembrano essere in pole per sostituire l'attuale direttore tecnico sono sostanzialmente due: quelli di Pietro Accardi e di Eduardo Macia. Tuttavia, prende quota anche un terzo profilo che conosce piuttosto bene l'ambiente gigliato.

Per il giornale fra i papabili a raccogliere l'eredità del dirigente c'è anche, padre di Tommaso, gioiellino della Primavera proprio della Fiorentina.