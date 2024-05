Gettyimages

Fiorentina, chi dopo Italiano? Spunta anche il nome di Baroni

48 minuti fa



Potrebbero esserci novità importanti per la Fiorentina in vista della prossima stagione per quello che riguarda la guida tecnica. L'unica certezza, al momento, è che Vincenzo Italiano lascerà Firenze al termine di tre stagioni estremamente intense. In questo momento, il nome in pole per sostituirlo è quello di Raffaele Palladino, che sembra aver superato Alberto Aquilani nelle preferenze della società gigliata. Tuttavia, spiega il Corriere dello Sport, non sono da escludere nomi a sorpresa in questo senso.



PROFILI - Come detto, quello del tecnico dei brianzoli è il nome in questo momento più accreditato per sedersi sulla panchina gigliata ma ce ne sono altri in seconda fila, spiega il quotidiano. C'è ancor alo spiraglio che porta a Maurizio Sarri ma, soprattutto, c'è un nome nuovo sul tavolo: quello del fiorentino Marco Baroni. "Dentro la Fiorentina è un tecnico apprezzato. Con l’Hellas, Baroni ha compiuto un capolavoro dopo una sessione di mercato a gennaio che ha rivoltato completamente la squadra per esigenze finanziarie. Quest’ultima avventura ha colpito vari club, fra cui la Fiorentina (e il Cagliari). Di esperienza europea da allenatore non ne ha (come del resto Palladino), però è fiorentino ed è cresciuto nel settore giovanile viola, ha un legame solido con la città che potrebbe ridurre la diffidenza di chi vorrebbe un tecnico più navigato a un certo livello."