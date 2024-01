Fiorentina, chi è Giovanni Reyna: dal legame con Van Bronckhorst al ruolo negli schemi di Italiano

Federico Targetti

La Fiorentina cerca rinforzi per il suo reparto offensivo e ha messo gli occhi, tra gli altri, anche su Giovanni Reyna, duttile centrocampista offensivo nato a Sunderland il 13 novembre 2002 e attualmente in forza al Borussia Dortmund, in Germania.



LA STORIA DI REYNA - Cresciuto a New York insieme a due fratelli e una sorella, Giovanni è doppio figlio d'arte: la madre, Danielle Egan, è stata calciatrice della Nazionale femminile statunitense, così come nella maschile ha giocato il padre, Claudio Reyna, attualmente consulente strategico all'Austin FC e in carriera calciatore di Rangers Glasgow, Sunderland (dove è nato Gio) e Manchester City. Il nome di Reyna si deve all'amicizia del padre con Giovanni Van Bronckhorst, ex terzino olandese con cui ha giocato in Scozia. Giovanni Reyna ha cominciato a giocare nelle giovanili del New York City FC e ha continuato a stupire fino alla chiamata del Borussia Dortmund, arrivata nel 2019. Dal 2020 fa parte della prima squadra del BVB e della Nazionale americana.



IL RUOLO E IL POSSIBILE IMPIEGO - Reyna, per quel che concerne la sua preferenza, è un numero 10, ma può essere impiegato anche da 7 e da 11, sulle fasce destra e sinistra. Un jolly molto importante in cerca di una definitiva consacrazione.