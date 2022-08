Continuano gli strascichi dopo il finale di Fiorentina-Napoli: la lite tra Luciano Spalletti ed alcui tifosi viola presenti ad assistere alla sfida dal parterre di tribuna continua a far parlar di se. A soffermarsi sull’accaduto quest’oggi è stata La Nazione che, analizzando quanto avvenuto nei minuti subito successivi al fischio finale, ha sottolineato come i protagonisti del “fattaccio” adesso dovranno prendersi le loro responsabilità e probabilmente restare per un lungo periodo lontano dai campi di gioco.



Il quotidiano spiega come, secondo quanto raccolto, nei prossimi giorni verranno notificati due daspo ai due tifosi viola protagonisti della diatriba con il tecnico partenopeo: il primo per un 50enne, reo di aver provato a schiaffeggiare il tecnico toscano, il secondo per un 75enne punito per esser stato colui che gli ha scagliato una bottiglia in testa. Grazie alla totale collaborazione del club gigliato i due sono stati immediatamente dalla Digos e nei prossimi giorni riceveranno la meritata punizione. Almeno da questo punto Firenze e la Fiorentina si dimostrano ineccepibili.