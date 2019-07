Giornata particolare per la Fiorentina a New York. Dopo l’allenamento del mattino, la squadra viola ha intrapreso un giro in battello sul fiume Hudson. La notizia più importante è che però Federico Chiesa si è però intrattenuto sul pullman insieme a Joe Barone e Giancarlo Antognoni. Lo riporta Radio Bruno. Nuovo confronto dunque per discutere il suo futuro, dopo l’acceso faccia a faccia di ieri col braccio destro di Commisso. Dopo circa un quarto d’ora i due dirigenti sono scesi, dove Chiesa è rimasto da solo in compagnia di Dario Dainelli per pochi minuti. Una volta uscito dal pullman, Chiesa si è limitato ad un “Tutto a posto” ai cronisti che provavano a strappargli una dichiarazione ma è parso molto scuro in volto.