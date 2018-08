Il giocatore della Fiorentina Federico Chiesa ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera: "Io considerato un top player? Piano con le parole. Sono contento di quanto fatto sino adesso, ma so di poter migliorare. La Fiorentina ha rifiutato proposte vicine ai 70 milioni per me? L’estate è stata serena. Non ci sono state ansie legate al mercato perché, d’intesa con la società, avevo deciso che sarei rimasto a Firenze. Per me è stata la scelta migliore. E sapere che valgo così tanto non mi toglie il sonno, né mi condiziona la vita: i prezzi negli ultimi anni sono andati alle stelle e io semplicemente cerco di non pensarci. Se sarà l’anno della mia consacrazione? Dobbiamo crescere insieme, io e la Fiorentina. L’anno scorso siamo arrivati ottavi, fuori dall’Europa per poco, quest’anno vorremmo migliorare nella consapevolezza che non sarà facile. Perché se ci siamo rafforzati noi, lo hanno fatto anche gli altri. Sarà più difficile. Lo sarà anche per me perché avrò addosso l’attenzione di tutti. Ci si aspetta molto da me e spero di essere pronto allo sfida. Devo segnare di più e fare più assist. Anche migliorare la fase difensiva. Pioli mi ha dato parecchi consigli e il 4-3-3 dovrebbe aiutarmi a rendere al cento per cento".