La Fiorentina ha quasi definitivamente sciolto il grande dubbio di formazione, legato alle condizioni fisiche di Federico Chiesa dopo l'infortunio in nazionale. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il numero 25 viola è recuperato e pronto a scendere in campo lunedì sera contro il Brescia. Montella con buona probabilità schiererà nuovamente l'11 che ha ben figurato nelle ultime uscite, con la difesa a tre e la coppia Ribery-Chiesa in avanti.