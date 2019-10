Federico Chiesa fa muro davanti all'ipotesi di un rinnovo con la Fiorentina. Il contratto del classe '97 scade nel 2022, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, il padre Enrico non ha nessuna intenzione di sedersi al tavolo per trattare il prolungamento con il club viola, dopo che il presidente Commisso non l'ha fatto partire in estate nonostante l'accordo con la Juventus. I bianconeri, però non hanno mollato il giocatore e proveranno a superare la concorrenza di Inter, Bayern Monaco e Psg per portarlo a Torino.