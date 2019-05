Il giocatore della Fiorentina Federico Chiesa ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Milan: " C’è molto rammarico per come abbiamo terminato il secondo tempo, dove siamo entrati con il piglio giusto. I colpevoli siamo noi, non pensiamo a cose esterne: dobbiamo pensare a vincere a Parma e a salvarci: è importante per i nostri tifosi, che pagano il biglietto. La Fiorentina non è quella del primo tempo, nella ripresa meritavamo il pareggio o anche la vittoria. Adesso pensiamo a Parma perché è determinante per noi e per la gente. L’umore dello spogliatoio? Io ho sempre pensato alla mia prestazione così come i miei compagni. Non mi interessa cosa succede fuori. Dobbiamo pensare a Parma, non è giusto finire così un’annata che era cominciata bene. Capisco i fischi del pubblico alla fine, ma i primi ad essere arrabbiati con noi stessi siamo noi. Adesso pensiamo a Parma e a dare tutto in campo. Questo non è uno spettacolo bello: non è l’atmosfera giusta, il primo colpevole sono io. Nella ripresa meritavamo di pareggiare dopo aver regalato la prima fase di gioco. Il mio futuro? Io mi sento di far bene domenica prossima e portare a casa una vittoria perché tutto ciò risolverebbe tanti problemi e rialzerebbe la nostra autostima. Io penso solo a Parma, possiamo fare di più".