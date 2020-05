Federico Chiesa, talento della Fiorentina sempre al centro delle voci di mercato ha parlato al Corriere dello Sport:



TRATTATIVE - ​"Non ci sono trattative in corso, c'è la Fiorentina. Non ho un procuratore, con la società parlo io e lui (Enrico, ndr) è sempre al mio fianco. È il mio assistente personale. Non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di avere un agente. In futuro chissà. Quella voce che mi accostava a Totti era una fake news"