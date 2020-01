Federico Chiesa, protagonista della vittoria della Fiorentina a Napoli con un gol, ha parlato al termine del match a DAZN: "Il mister ci ha dato da subito una grande mano a tornare in forma fisica. Oggi siamo tutti stanchi, non so se riuscirei ad iniziare un'altra partita (ride, ndr). Però siamo contentissimi della vittoria. Io e Iachini ci siamo capiti subito su quello che volevamo fare. Vogliamo aiutare la Fiorentina a scalare la classifica perché non eravamo in una bella situazione, ora va meglio. C'è grande unione d'intenti, si è visto anche in campo".



RUOLO - "Essendo abituato a giocare sulla fascia devo ancora migliorare tantissimo. Devo lavorare sui movimenti per aiutare la squadra in difesa e in attacco".



CASTROVILLI - "Sta facendo un grandissimo campionato. Siamo fortunati ad averlo in squadra, poi è anche un grande amico, siamo anche compagni di stanza e parliamo molto".



ZANIOLO - "Gli ho mandato un augurio di pronta guarigione. Mi dispiace molto per il suo infortunio, spero che riesca a recuperare per l'Europeo".