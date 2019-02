L'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa è intervenuto a Rai Sport dopo il 3-3 con l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia: "Oggi la Curva ha reso omaggio a un grande capitano che non c'è più, ma che ci portiamo dentro ogni giorno, ogni allenamento ed è sempre qui con noi che lotta. E penso si sia visto anche oggi. Questa è la Fiorentina: non molliamo. Gol e assist? Sì, ma è una partita amara: l'abbiamo ripresa, ci aspetta un grande ritorno a Bergamo e adesso dovremo dare tutto per questa gente. Siamo stati lì per 90', dove abbiamo sbagliato ce lo dirà poi il mister. A Bergamo sarà una battaglia, ci andremo con Davide e i nostri tifosi. Ancora è tutto aperto, la qualificazione è a portata".