In casa Fiorentina scoppia il caso Federico Chiesa. L'attaccante rompe con i viola e chiama la Juventus, ma l'Inter non si arrende e il patron Commisso mette i bianconeri in ultima fila rispetto alle big d'Europa.



Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il prezzo del suo cartellino è sceso rispetto alla valutazione da 70 milioni di euro fatta nello scorso mercato estivo. Anche per colpa dell'esplosione di Kulusevski, un altro giovane talento conteso da Inter e Juve, che segue pure Zaniolo (Roma) e Tonali (Brescia).